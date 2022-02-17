Велика провокація: Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка, який стався 17 лютого у Станиці Луганській, це велика провокація.

– Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором, – написав президент України у себе на сторінці у Twitter.

Він додав, що необхідний “дієвий механізм фіксації” всіх порушень тиші в ОРДЛО.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів потрапив в дитячий садок, де в цей час перебували малята.

Попередньо стало відомо, що діти не постраждали, але троє працівників отримали контузії.