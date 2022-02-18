Таких обстрілів не було кілька років: на Донбасі активізувалися бойовики

На Донбасі зафіксували понад 60 випадків обстрілів з боку проросійських бойовиків. Окупанти гатили по позиціях наших військових біля 34-х населених пунктів, що свідчить про масштабну і сплановану операцію. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Минулої доби поранення дістали двоє українських вояків.

Зазначається, що такого масивного вогню з окупованої території на Донбасі не було вже декілька років.

Так, пізно ввечері ворог обстріляв Станицю Луганську з важкого озброєння в наслідок цього було зруйновано житловий будинок – там сталася пожежа. На щастя у будинку нікого не було, тому обійшлося без жертв.

На тому ж напрямку, у місті Щастя, місцеві мешканці серед ночі прокинулися від потужних приходів артилерійських снарядів.

По Станиці Луганській вдарили важкою артилерією. 122-міліметрові снаряди влучили у дитячий садок, в той час там перебували діти. Нікого не поранено, проте троє працівників отримали контузії. Всіх присутніх у садочку одразу ж евакуювали.

Гатили й по Врубівці. Тут у двір місцевого ліцею потрапив снаряд. На момент інциденту в навчальному закладі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу. Усі сховалися у підвалі.

Біля Троїцького російські найманці вдарили з танка.

Обстріляли найманці і центр Мар’їнки під Донецьком. Осколкове поранення отримала жінка, яка стояла на зупинці громадського транспорту.

Через сильне загострення передову відвідав президент Володимир Зеленський. Крім того, українська сторона в ТГК вже звернулася до ОБСЄ, щоб негайно провести засідання Мінської групи.

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