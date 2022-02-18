Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події

Таких обстрілів не було кілька років: на Донбасі активізувалися бойовики

Петро Дем'янчук Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

На Донбасі зафіксували понад 60 випадків обстрілів з боку проросійських бойовиків. Окупанти гатили по позиціях наших військових біля 34-х населених пунктів, що свідчить про масштабну і сплановану операцію. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Минулої доби поранення дістали двоє українських вояків.

Зазначається, що такого масивного вогню з окупованої території на Донбасі не було вже декілька років.

Так, пізно ввечері ворог обстріляв Станицю Луганську з важкого озброєння в наслідок цього було зруйновано житловий будинок – там сталася пожежа. На щастя у будинку нікого не було, тому обійшлося без жертв.

На тому ж напрямку, у місті Щастя, місцеві мешканці серед ночі прокинулися від потужних приходів артилерійських снарядів.

Читайте
Бойовики обстріляли дитсадок, ліцей і станцію: що відомо про загострення на Донбасі

По Станиці Луганській вдарили важкою артилерією. 122-міліметрові снаряди влучили у дитячий садок, в той час там перебували діти. Нікого не поранено, проте троє працівників отримали контузії. Всіх присутніх у садочку одразу ж евакуювали.

Гатили й по Врубівці. Тут у двір місцевого ліцею потрапив снаряд. На момент інциденту в навчальному закладі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу. Усі сховалися у підвалі.

Біля Троїцького російські найманці вдарили з танка.

Обстріляли найманці і центр Мар’їнки під Донецьком. Осколкове поранення отримала жінка, яка стояла на зупинці громадського транспорту.

Через сильне загострення передову відвідав президент Володимир Зеленський. Крім того, українська сторона в ТГК вже звернулася до ОБСЄ, щоб негайно провести засідання Мінської групи.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі
Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі
Рада пропонує Зеленському позбавити Путіна держнагород України
Рада пропонує Зеленському позбавити Путіна держнагород України
На Донеччині через артобстріли обмежили рух поїздів
На Донеччині через артобстріли обмежили рух поїздів
Смартфон від Зеленського. Що обіцяє українським пенсіонерам влада
Смартфон від Зеленського. Що обіцяє українським пенсіонерам влада
Резніков назвав вчорашні події на Донбасі аномальними
Резніков назвав вчорашні події на Донбасі аномальними
Обстріл дитсадка на Донбасі був “сфабрикованою операцією” – Борис Джонсон
Обстріл дитсадка на Донбасі був “сфабрикованою операцією” – Борис Джонсон
Зеленський попросив прем’єра Італії про можливість поговорити з Путіним
Зеленський попросив прем’єра Італії про можливість поговорити з Путіним
Після сніданку – у бомбосховище: що розповіли очевидці про обстріл садочка у Станиці Луганській
Після сніданку – у бомбосховище: що розповіли очевидці про обстріл садочка у Станиці Луганській
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка