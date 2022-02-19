Росія закликала жителів тимчасово окупованих територій України до евакуації у Ростовську та інші області РФ. Українська влада переконана, що Росія має намір дестабілізувати ситуацію на Донбасі, через що забирає мешканців ОРДЛО та навіть дітей під приводом евакуації.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія несе відповідальність за все, що відбувається в ОРДЛО.

– Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, мені стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих “ЛНР” та “ДНР” про евакуацію, – наголосила вона.

За попередньо сформованими списками, Росія планує евакуювати місцеве населення залізничним транспортом. Денісова зазначила, що людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць.

Жителі ОРДЛО переконані, що наразі немає передумов для евакуації, тому що ситуація поки спокійна, а більшість мешканців не хочуть залишати свою оселю.

– Примусове виселення громадян України використовується країною-окупантом для нарощування та ескалації збройного конфлікту, – переконана вона.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що Росія готує провокації, щоб звинуватити нашу державу в ескалації конфлікту.

– Я хочу одразу сказати – може бути провокація. Якщо не дай Боже щось трапиться – повна відповідальність за те, що відбувається на тимчасово окупованій території з громадянським населенням з міжнародного гуманітарного права, лежить на РФ, – переконана Верещук.

Ватажки так званих “ДНР” та “ЛНР” записали відеозвернення з закликом про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії за два дні до її початку. Про неї стало відомо сьогодні, однак у метаданих файлів вказано, що відео записали ще у середу.

Уряд України закликав громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не піддаватися на провокації окупантів та зберігати спокій.

Денісова звернулася до світової спільноти відреагувати на незаконну евакуацію українців зі своїх осель в ОРДЛО. На її думку, це може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

За останні два дні бойовики на Донбасі здійснили понад 100 порушень режиму припинення вогню, з яких понад 50 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Світові лідери переконані, що Росія готує провокації, щоб звинуватити Україну в ескалації. Президент США Джо Байден заявив, що загроза вторгнення РФ на територію України залишається.