У Чернігові ЗСУ повернули позиції та взяли у полон двох загарбників – Міноборони

Російсько-окупаційні війська зазнають втрат техніки та живої сили. Національна гвардія разом зі Збройними силами України відбили атаку бойовиків під час боїв за Чернігів.

За даними Міністерства оборони України, нашим воїнам вдалося повернутися на свої позиції та захопити двох російських загарбників.

– Двоє російських окупантів навіть не встигли зреагувати на те, що сталося. Вони дуже розгубилися та були вимушені здатися у полон, щоб зберегти своє життя. Один з них – начальник штаба в/ч 41659, – зазначили у Міноборони.

Весь світ закликає Російську Федерацію припинити війну в Україні та забрати свої війська з території нашої держави. Україна надалі боротиметься за свій суверенітет та територіальну цілісність, на яку посягнула Росія.

Збройні сили, Міністерство оборони, Національна гвардія та територіальна оборона захищають Україну від загарбників, які без запрошення приїхали у наші міста та населені пункти.