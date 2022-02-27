В ОП підтвердили знищення під Гостомелем чеченського командира Тушаєва – ЗМІ

В Офісі президента підтвердили знищення українськими військовими підрозділу чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим.

Командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні разом із колоною спецназу Збройні сили України розгромили під Гостомелем, що за 40 км від Києва.

Українські військові звинуватили російських спецпризначенців та диверсантів у тому, що всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни ті використовують об’єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Раніше повідомлялося, що факт знищення Магомеда Тушаєва підтвердили й у Службі безпеці України.

Нагадаємо, що відкрите повномасштабне вторнення РФ до України триває вже четверту добу.

Лише за ніч 27 лютого російсько-окупаційні війська спричинили одразу дві техногенні катастрофи в Україні – влаштували пожежу на нафтобазі під Васильковом, поціливши під час ракетного обстрілу в один із 10 резервуарів із паливом, та підірвали газопровід у Харкові.

Рятувальники поки не можуть ліквідувати пожежу, тому що триває бій за аеропорт.

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Джерело: Суспільне

Фото: ГУР Міноборони