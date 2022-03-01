Під Києвом затримали трьох ймовірних найманців країни-агресора

Найманці Російської Федерації намагаються дізнатися будь-яку інформацію, яка може зашкодити Україні та мирним жителям у різних містах. Зокрема, під Києвом окупанти збирають дані, щоб передати російським військовим.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, у Київській області прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту Київ разом з працівниками муніципальної варти затримали трьох людей.

Вони пересувалися на легковому автомобілі ВАЗ 2106. У чоловіків знайшли документи громадян України, мобільні телефони та записник, в якому була зашифрована інформація.

Українські правоохоронці припускають, що затримані громадяни можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальної групи. Ймовірних найманців Російської Федерації передали представникам Національної поліції України.

Вже шосту добу триває війна в Україні, яка розпочалася після вторгнення російсько-окупаційних військ у різні міста. Збройні сили України дають гідну відсіч агресору, який намагається захопити нашу державу.

Весь світ засуджує дії президента Росії Володимира Путіна. РФ зазначала значних втрат через рішення очільника Кремля вторгнутися в Україну.