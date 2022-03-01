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Факти / Україна / Суспільство

Ситуація у Києві залишається напруженою, армія завдає непоправні втрати ворогу – ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ситуація у Києві залишається напруженою, армія завдає непоправні втрати ворогу – ЗСУ

Російсько-окупаційні війська намагаються захопити незалежну Україну різними способами. Ворог влаштував криваві бої під Києвом, щоб прорватися до столиці та захопити владу.

За даними командування Сухопутних військ Збройних сил України, окупанти знищують цивільну інфраструктуру та завдають ракетні удари на всій території держави.

Ситуація у Києві залишається напруженою. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці.

– Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі, – переконаний командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський.

Сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання з оборони Києва. Підрозділи цілодобово завдають непоправних втрат ворогу.

Через воєнний стан в Україні комендантська година у Києві продовжує діяти з 20.00 до 7.00 щодня. Українців закликали залишатися в укриттях та берегти себе.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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