У Херсоні ворог захопив залізничний вокзал та річковий порт

У Херсоні російські військові захопили залізничний вокзал та річковий порт.

Про це повідомив мер міста Ігор Колихаєв.

За його словами, поки складно забезпечувати життєдіяльність міста.

– Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої – важко сказати, що зараз з ними. Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт. Є великі питання, як ми будемо забезпечувати життєдіяльність нашого міста, – зазначив Колихаєв.

Він додав, що поки залишається невідомим скільки саме у міста вбитих та постраждалих.

– Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ Фабрика. Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті, – додав Колихаєв.

Вранці 1 березня російські загарбники обстріляли житлові будинки у Херсоні. Також у парку вулицею Нафтовиків окупанти розстріляли людей, які з голими руками, з одними лише коктейлями Молотова кинулися зупинити колону російської військової техніки.