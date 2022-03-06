Центр протидії дезінформації при РНБО спрстував інформацію про те, що українцям дозволили не платити за комунальні послуги, банківські кредити та послуги мобільного зв’язку під час війни з російськими загарбниками.

Насправді воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, але пеня і штрафи дійсно не нараховуються.

Також більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. Але це не означає, що плату за кредитами скасували взагалі.

Водночас оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися. Тому у Центрі протидії дезінформації закликали довіряти лише перевіреній інформації.

Попри повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти України, вітчизняна банківська система залишається стійкою. Українські банки мають запас високоліквідних активів, щоб забезпечувати усі безготівкові рахунки українців та розраховуватися за депозитами населення.

Банки працюють у звичному режимі у регіонах, де ситуація спокійна. Але є обмеження у містах, які зараз потерпають від ракетних обстрілів.

Джерело: Центр протидії дезінформації