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Факти / Україна / Суспільство

НАТО має відправити в Україну озброєну миротворчу місію – Качинський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
прапори НАТО

Віцепрем’єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.

– Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента та уряду цієї країни діятиме на території України, – заявив він на брифінгу в Києві за підсумками переговорів із керівництвом країни.

Качинський додав, що це має бути не беззбройна місія.

– Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме світові, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами, – додав він.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 березня, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії. Це перший візит гостей такого рівня до Києва після початку війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація.

Уряд Польщі зазначив, що мета зустрічі – підтвердження цілковитої підтримки всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, надання широкого пакету підтримки українській державі та суспільству.

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