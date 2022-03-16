Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Політика

Потужна підтримка України: Зеленський про зустріч з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Потужна підтримка України: Зеленський про зустріч з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії.

Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем’єр Ярослав Качинський, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша прибули до столиці, щоб підтримати Україну під час війни.

Президент Зеленський наголосив, що візит прем’єр-міністрів та віцепрем’єра до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Глава держави наголосив, що уряд це дуже цінує.

Уряд Польщі зазначив, що мета візиту – підтвердження цілковитої підтримки всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, надання широкого пакету підтримки українській державі та суспільству.

Це перший візит гостей такого рівня до Києва після початку війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація.

Читайте
Спрацювало лише 7 з 9 погоджених гуманітарних коридорів - Верещук

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка