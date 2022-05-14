Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя на 14 травня 2022. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про них ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів із Запоріжжя

12.20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14.45 4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17.45 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький

17.45 176/175 Кам’янське-Пас – Жмеринка

19.17 86/85 Запоріжжя-1 – Львів

19.27 88/87 Дніпро – Синельникове-1

21.38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.