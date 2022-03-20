Від ідеології та свастики до терору: чому Путін – це новий Гітлер

Нацизм, про який читали в школі, сьогодні знову в Європі. З усіма притаманними цьому імперському режиму ознаками: культ особи, войовничість, диктатура та ідея всесвітнього панування.

Поки Путін марить боротьбою з “нацизмом” в Україні, він насправді виростив свій нацистський режим – з гібридними методами війни, такою ж божевільною пропагандою, навіть свастикою. Адже зачищена від демократії, опозиціонерів, інакодумства путінська Росія – це той самий нацистський режим часів Гітлера. І Україна мусить це доводити сьогодні всьому світу.

На міжнародній арені Путін діє так само, як Гітлер. Фюрер 80 років тому начхав на Лігу Націй, не отримавши за це належних санкцій. А Путін буквально витер ноги міжнародним правом в 2014-му році, коли окупував Крим і напав на Україну. І теж без особливих наслідків.

Європа довго панькалася з Гітлером тоді і не наважилася вчасно поставити на місце нового Гітлера 8 років тому. Тому він без будь-яких гальм розпочав новий виток агресії і сьогодні жорстоко бомбить українські міста та вбиває дітей, жінок і стареньких. Гітлер нищив євреїв, Путлер влаштовує терор та геноцид українців.

— Путін –це новий Гітлер, цього Гітлера виховала великою мірою сучасна Європа, так само як і того попереднього, заплющуючи очі і тішачись дешевим газом. Для цього нового Гітлера ми є його євреями, нас не повинно бути. І методи війни, якими Путін сьогодні вбиває українців, теж гітлерівські. Єдине, що часу немає зганяти українців у спеціальні місця чи табори, – каже письменниця Оксана Забужко.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що “Гітлер будував свою ідеологію на тому, що німці – це арійська раса, а Путін будує на тому, що Росія – це велика країна і що росіяни це найвеличніша раса”.

Давнє гасло Путіна, що кордони Росії не мають меж, в схибнутих формах звучить на російському ТБ постійно. Говорять про розстрільні списки для непокірних українців, табори, трибунали. Їхні пропагандисти в буквальному сенсі кроять Європу в прямому ефірі.

Путін вигадав нову свастику, причому для неї не знайшов достойної літери в абетці могутнього “русского языка”. Зондер команда. Нею ж прикрашає не лише танки, якими вбиває українських дітей. А й стадіони, на яких зазомбована публіка боготворить свого вождя. І це теж за традиціями Гітлера.

— Це притаманно диктаторам. В такий спосіб вони хочуть самоствердитися. Російське населення це і є Путін, а Путін – це російське населення. Вони виховали собі цього монстра, на превеликий жаль, вони і стали цим монстром, – каже історик Тарас Пшеничний.

Фінал для російського нацизму, очевидно, теж буде перегукуватися з гітлерівським, і мовчазні росіяни, які виростили убивцю, будуть визнані винними у цій війні.

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