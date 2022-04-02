Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ухвалення жорстких санкцій ЄС проти Росії було правильним шляхом, проте цього не достатньо для закінчення війни.

– Заборона на співпрацю з російським енергетичним сектором буде марною, якщо Європа продовжить купувати сировину в Росії, – сказав Моравецький.

Він наголосив, що, за деякими оцінками, з початку війни країни ЄС перерахували Москві понад €20 млрд на імпорт енергоресурсів, але ці гроші живлять військову машину Путіна.

Моравецкий зазначив, що рішення про відключення РФ від системи SWIFT помилкове, оскільки воно поширюється тільки на окремі банки, а не на інші російські фінансові установи або альтернативні платіжні системи, такі як СПФС (Система передачі фінансових повідомлень).

– Не може бути, щоб замість того, щоб жорстоко покарати російського агресора, ми пригрозили йому пальцем, і цим задоволені деякі європейські лідери. Така позиція доводить слабкість ЄС та слабкість усієї Європи, слабкість Заходу, – сказав прем’єр.

Він оцінив, що нинішні санкції є неефективними та недостатніми. Вони мають стосуватися російської влади, російських еліт, російських виробників і перевізників, а також російського суспільства.

– Одним словом, вся Росія має заплатити за свої злочини в Україні, за вбивства жінок та дітей. Якщо ми справді хочемо зупинити війну, санкції мають бути жорсткішими. Ми повинні припинити купівлю російських ресурсів та конфіскувати власність Російської Федерації, олігархів та їхніх представників, – сказав він.

Моравецький нагадав про польський план “дерусифікації економіки”, згідно з яким до кінця 2022 року Польща повністю відмовиться від нафти РФ, а вже наприкінці весни – від російського вугілля.

За словами Моравецького, такий план відмови від російських нафти та газу є найрадикальнішим у Європі.

Джерело: Anchor