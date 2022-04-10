Російські війська накопичують сили для масштабного наступу на Донбасі. Ворог не поспішає з ним, оскільки боїться повторення свого невдалого “бліцкригу” на півночі України.

Про це розповів в одному з інтерв’ю голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Ми розуміємо, що найближчим часом буде наступ. Величезний бій буде за Донбас. Бачимо, що відбувається накопичення сил, засобів. Величезна кількість техніки. Готуємося… Ми чекаємо наступу десь три-чотири дні. Вони поки що гальмують, бо не хочуть повторення свого дебільного бліцкригу, який триває вже так багато днів. Вони не хочуть повторення, тому накопичують сили так, щоб 100% зробити прорив. Повинні були ще вчора-позавчора. Не вийшло. Більше того, наші їх десь піддавлюють, десь не підпускають, – наголосив Гайдай.

Він висловив думку, що путінські війська можуть піти в наступ протягом найближчих днів. І від результату цього наступу буде залежати переговорний процес між делегаціями України та РФ щодо припинення війни.

Гайдай вважає, що наступ військ РФ може розпочатися з масованого артобстрілу по території Донецької та Луганської областей, який триватиме декілька годин.

– Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3.00-4.00 ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, Град, Смерч, Ураган, Точка-У, Точка-В. Усе, що в них є, вони використають, – розповів очільник ОВА.

Далі, на думку Гайдая, путінські війська підуть у наступ величезною кількістю танків та піхоти.

Водночас він зазначив, що російські загарбники не зможуть здійснити напад одночасно з півночі, півдня й сходу, оскільки в них немає достатньо сил та засобів для цього.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог зараз зосередив зусилля на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюма. Паралельно російські загарбники завдають ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.