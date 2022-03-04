З початку війни в Україні прикордонники ДПСУ забезпечили пропуск понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з західних країн.

Йдеться про 834 автомобільних транспортних засоби та 19 вагонів з таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словенія, Німеччина та інші.

Україна отримала вже понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону – ДПСУ / 8 фотографий

– Разом з представниками інших контрольних служб ми докладаємо усіх зусиль, аби пропускні операції щодо таких вантажів здійснювалися максимально оперативно, – йдеться у повідомленні.

Гуманітарна допомога, отримана з-за кордону, передбачається як для українських військовослужбовців, так і для жінок, дітей, пацієнтів лікарень та осіб похилого віку, які відірвані від власних домівок.

Окрім цього, в ДПСУ подякували усім небайдужим українцям, бізнесу та волонтерським організаціям, які спільними зусиллями допомагають постраждалим внаслідок війни з російським агресором.