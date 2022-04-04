А якщо сирена? Що відомо про мультипредметний тест, який замінить ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році замінить мультипредметний тест. Замість чотирьох обов’язкових іспитів – вступники писатимуть один. Три предмети разом: українська мова, математика та історія України.

До іспиту готується й випускниця Оксана. Дівчина хоче бути стоматологом. Останні два роки, окрім української, математики та англійської вона посилено вчила профільні – біологію і хімію. Складати історію точно не планувала.

– Це 100% стало для мене несподіванкою, тому що не готувала її. І на факультет, на який вступаю її немає навіть у переліку. Тому зараз вивчити історію і підготувати її за два місяці буде трошки складно. Але я сподівалася до кінця на те, що буде вибір між історією України та англійською мовою, – зазначила абітурієнтка Оксана Попович.

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У Міносвіти пояснюють, чому саме ці три дисципліни. Українська мова й математика були обов’язковими для отримання шкільного атестата. А ще, мовляв, знання цих предметів найкраще показує потенціал учня до навчання загалом.

– Слухайте під час визначення української ідентичності, під час цієї навали, під час цієї агресії, історія України є визначальним генокодом українства, – зазначив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Учнів та батьків обурила неможливість вибору між історією та іноземною мовою. Вчителі пропонують запропонувати два тести, в одному з яких буде іноземна.

Натомість у Міністерстві кажуть, що затвердили три предмети, які на рівних вивчали всі школярі. На їхній основі прийматимуть і медиків, і архітекторів.

Тест проходитиме в режимі онлайн, 60 завдань за 80 хв. У разі повітряної тривоги, завдання писатимуть знову в інший день. Іспит складатиме вся Україна (за винятком регіонів, де ведуться бойові дії). Крім того, тест зможуть скласти й школярі у країнах східної Європи, через велику кількість біженців.

Ще одна новація – мотиваційний лист вступника. Він впливатиме на конкурс платного навчання. Щодо претендентів на бюджет – мотиваційний лист буде вирішальним, якщо, приміром, двоє вступників набрали однаковий бал.

Попередньо, сесію мультипрдметного тесту планують на другу декаду липня. Зареєструватися на іспит можна до 9 квітня.

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