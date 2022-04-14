Українські військові випустили по російському ракетному крейсеру Москва дві ракети Нептун. В результаті чого крейсер отримав серйозні пошкодження.

Інформацію про підбитий крейсер Москва підтвердив очільник Одеської ОВА Максим Марченко. Проте у Генштабі поки мовчать.

– Підтвердили, що ракетний крейсер Москва сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний. Ракети Нептун які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень, – наголосив Максим Марченко.

Цікаво, що саме крейсер Москва той самий російський воєнний корабель, який послав наш прикордонник. Крейсер брав безпосередню участь у бомбардуванні українських прикордонників на острові Зміїний.