Депутати Київради ухвалили рішення про перейменування скверу в Голосіївському районі столиці на честь захисників Маріуполя.

Рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні за ініціативи мера Києва Віталія Кличка.

Йдеться про колишній сквер споріднених міст на честь дружби Києва та Москви. Тепер він називатиметься сквер Героїв Маріуполя.

– Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу, – зазначив Кличко.

Цей сквер розташований в Голосіївському районі Києва, на вулиці Маршала Якубовського (Теремки). У сквері раніше стояв пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви. Його демонтували минулого року.

Крім того, депутати Київради сьогодні схвалили перейменування ще низки об’єктів міста, які мали назви, пов’язані з країною-агресором Росією. Йдеться про три залізничні станції та бібліотеку:

• в Оболонському районі столиці бібліотека ім. Саші Чекаліна для дітей отримала нову назву бібліотека на Пріорці для дітей;

• залізничну станцію Київ-Жовтневий перейменовано на станцію Грушки;

• залізничну станцію Київ-Московський перейменовано на станцію Київ-Деміївський;

• залізничну станцію Київ-Петрівка – на станцію Почайна.

Як наголосив Кличко, в Києві досі є десятки вулиць і об’єктів із назвами, що пов’язані з країною-агресором. А тому міська влада напрацює нові назви, які отримають вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти столиці.

– На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради, – наголосив Кличко.

Нещодавно в Києві запропонували перейменувати п’ять станцій метро: Дружби народів, Площа Льва Толстого, Берестейська, Мінська та Героїв Дніпра. З такою ідеєю начальник комунального підприємства Київський метрополітен Віктор Брагінський звернувся до мера столиці Віталія Кличка.

Фото: Київська міська рада