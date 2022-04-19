В Ірпені Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

– Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюємо. Я вас дуже прошу, не поспішайте потрапити в Ірпінь! Є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери. Життя – дорожче за все! Бережіть себе! – закликав він.