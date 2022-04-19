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Факти / Україна / Суспільство

В Ірпені на міні підірвалась вантажівка, водій загинув – мер

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
В Ірпені вантажівка підірвалася на міні

В Ірпені Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

– Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюємо. Я вас дуже прошу, не поспішайте потрапити в Ірпінь! Є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери. Життя – дорожче за все! Бережіть себе! – закликав він.

За словами Маркушина, особу загиблого наразі встановлюють. Мер закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь, оскільки сапери ще не відпрацювали всі місця.

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