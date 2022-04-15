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Факти / Україна / Суспільство

Ірпінь на понад 70%: наскільки зруйновані міста під Києвом, Харків і Маріуполь

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ірпінь на понад 70%: наскільки зруйновані міста під Києвом, Харків і Маріуполь

Супутниковий центр Організації Об’єднаних Націй оцінив, наскільки зруйновані українські міста через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

За даними супутникових знімків Інституту підготовки та досліджень ООН, у Київській області найбільше зруйновано село Горенка – приблизно 77% території населеного пункту.

Водночас Ірпінь постраждав на 71%, а Гостомель – на 58%. Руйнування у Бучі оцінюють у 26%, а західна частина Києва постраждала на 1,4%.

У Чернігові – на 21%, проте мер міста Владислав Атрошенко після відходження російських військ оцінював руйнування у 70%.

Станом на початок квітня, у Маріуполі пошкоджено близько 22% об’єктів, хоча у місцевій міськраді оцінювали руйнування на понад 80% міста.

Станом на кінець березня, у Харкові пошкоджено 4% міста, у Сумах – приблизно 0,4%, а у Донецьку – близько 0,17%. Російські війська досі постійно обстрілюють Харків і Маріуполь.

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Джерело: UNOSAT

Фото: UNOSAT

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