В Ирпене Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства погиб.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

— Друзья, к сожалению, есть несчастный случай. В микрорайоне Стоянка на мине взорвался грузовой автомобиль. Личность погибшего, откуда он ехал и куда, сейчас устанавливаем. Я вас очень прошу, не торопитесь попасть в Ирпень! Есть места, которые еще не успели отработать саперы. Жизнь – дороже всего! Берегите себя! – призвал он.