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Факты / Украина / Общество

В Ирпене на мине подорвался грузовик, водитель погиб — мэр

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В Ірпені вантажівка підірвалася на міні

В Ирпене Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства погиб.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

— Друзья, к сожалению, есть несчастный случай. В микрорайоне Стоянка на мине взорвался грузовой автомобиль. Личность погибшего, откуда он ехал и куда, сейчас устанавливаем. Я вас очень прошу, не торопитесь попасть в Ирпень! Есть места, которые еще не успели отработать саперы. Жизнь – дороже всего! Берегите себя! – призвал он.

По словам Маркушина, личность погибшего устанавливают. Мэр призвал людей не спешить попасть в Ирпень, поскольку саперы еще не отработали все места.

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