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Факти / Україна / Суспільство

Українці думають лише про виживання: мер Мелітополя про російську агресію

Юля Захарченко редакторка стрічки
Іван Федоров

Через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації українці думають лише про виживання, а не комфорт. Мер Мелітополя Іван Федоров закликав Європейський парламент у Брюсселі допомагати Україні всіма можливими способами.

Міський глава тимчасово окупованого міста зазначив, що події в Україні є повномасштабною війною не лише проти нашої держави, а й проти всього цивілізованого світу.

На думку Івана Федорова, потрібно відповідно реагувати на потенційні загрози з боку країни-агресора, інакше Російська Федерація може спровокувати війну в європейських містах та населених пунктах.

– Мрії мільйонів українців сьогодні розбиті, бо вони бачать, як їхні міста методично руйнуються, – наголосив Іван Федоров.

У березні мер Мелітополя потрапив до російського полону, в якому загарбники примусово утримували його протягом п’яти днів. Українській стороні вдалося звільнити Івана Федорова у межах обміну військовополоненими.

На початку березня Мелітополь тимчасово перейшов під контроль Росії, після чого найманці РФ незаконно призначили іншого так званого “мера міста”. Відтоді він вчинив низку проросійських кроків, зокрема, дозволив транслювати пропагандистські ЗМІ РФ.

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Фото: Іван Федоров

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Джерело: CNN

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