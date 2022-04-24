Синьо-жовті прикраси на пасках: як відбувається освячення кошиків на Великдень у Києві

У неділю, 24 квітня, віряни святкують важливе релігійне свято – Великдень 2022. У цей день відбувається освячення великодніх кошиків у Михайлівському соборі у Києві.

Через воєнний стан у більшості областей України вночі тривала комендантська година, але вранці багато українців йдуть до церкви.

Священнослужителі святять паски у Михайлівському соборі у Києві з 9:00 ранку. Багато людей цьогоріч пекли їх самостійно, а дехто навіть зробив спеціальні патріотичні прикраси.

Цього дня заведено святити паску та ділитися радістю свята зі своїми близькими та друзями. У цей важливий день потрібно показати свою любов людям, які вас оточують.

Цьогоріч деякі церковні звичаї можна було переглянути в онлайн-режимі у ніч з 23 на 24 квітня. Наприклад, відбулася трансляція богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.