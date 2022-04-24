Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Синьо-жовті прикраси на пасках: як відбувається освячення кошиків на Великдень у Києві

Юля Захарченко редакторка стрічки Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV
Синьо-жовті прикраси на пасках: як відбувається освячення кошиків на Великдень у Києві

У неділю, 24 квітня, віряни святкують важливе релігійне свято – Великдень 2022. У цей день відбувається освячення великодніх кошиків у Михайлівському соборі у Києві.

Через воєнний стан у більшості областей України вночі тривала комендантська година, але вранці багато українців йдуть до церкви.

Священнослужителі святять паски у Михайлівському соборі у Києві з 9:00 ранку. Багато людей цьогоріч пекли їх самостійно, а дехто навіть зробив спеціальні патріотичні прикраси.

Цього дня заведено святити паску та ділитися радістю свята зі своїми близькими та друзями. У цей важливий день потрібно показати свою любов людям, які вас оточують.

Цьогоріч деякі церковні звичаї можна було переглянути в онлайн-режимі у ніч з 23 на 24 квітня. Наприклад, відбулася трансляція богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Related video
Читайте
Наш світанок скоро настане – Зеленський привітав українців із Великоднем

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка