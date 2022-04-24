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Факти / Україна / Політика

Україна ніколи б не використовувала ядерну зброю, якби вона залишилась – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Україна ніколи б не використовувала ядерну зброю, якби вона залишилась – Зеленський

Україна ніколи не почала б використовувати ядерну зброю у разі, якби вона залишилась. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський.

На його думку, якщо керівництво Росії ще має залишки адекватності – тоді країна-агресор не використовуватиме ядерну зброю.

– Якщо керівництво РФ не втратить повністю адекватність – вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може бути це з боку РФ? Може. Чи вірю я в це? Не хочеться в таке вірити. Якби у нас була ядерна зброя, Україна б ніколи її не використала, тому що ми абсолютно адекватні люди.

На думку президента Володимира Зеленського, якщо в Україні залишилася б ядерна зброя, тоді Росія не напала б на нашу державу.

 – Будь-якого керівника, який би тільки подумав використати ядерну зброю – його б просто знесли наші люди. Якби у нас була ядерна зброя – ризики б початку війни з боку РФ були б мінімізовані.

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Фото: Офіс президента

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