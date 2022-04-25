Цього тижня у Києві демонтують бронзову скульптуру двох робітників, що була встановлена у 1982 році “на ознаменування возз’єднання України з Росією”. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

— Своє ставлення до України Росія “ознаменувала” звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої “дружби двох народів” будуть прибрані з центру Києва, – зазначив мер.

Він додав, що другу скульптурну композицію із червоного граніту, яка уособлює Переяславську раду (наслідком якої стало укладання військово-політичного союзу Гетьманщини та Московського царства, – Ред.) спершу закриють опоряджувальними матеріалами та згодом розберуть.

— Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій, – зауважив Кличко.

Саму арку з титанових листів перейменують та підсвітять її кольорами українського прапора.

Нещодавно повідомлялося, що у Києві можуть перейменувати площу Льва Толстого, а також станцію підземки. Депутатка Київради Олеся Пинзеник вже направила відповідне офіційне звернення до Кличка.