Арку дружби народів перейменують на Арку свободи українського народу – Кличко

Арку дружби народів у Хрещатому парку у Києві перейменують на Арку свободи українського народу.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

— Я підписав і подам проєкт рішення, який Київрада розгляне на найближчому засіданні. Про перейменування арки на Арку свободи українського народу, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Кличко зазначив, що загалом у Києві планують демонтувати ще близько 60 пам’ятників, барельєфів, знаків, пов’язаних з радянщиною та Росією.

Сьогодні, 25 квітня, під аркою розпочали демонтаж радянського монумента робітникам. Під час демонтажу у скульптури, яка символізує російського робітника, відвалилася голова. Користувачі у мережі назвали це символічним знаком.

Напередодні Кличко повідомив, що окрім композиції двох робітників демонтують також і скульптуру з червоного граніту, яка уособлює Переяславську раду (наслідком якої стало укладання військово-політичного союзу Гетьманщини та Московського царства, – Ред.).

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Однак, через об’ємність композиції – це зробити не так просто, тому її спершу закриють опоряджувальними матеріалами та згодом розберуть.

Джерело: Віталій Кличко