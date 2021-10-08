Народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Про це під час прес-конференції повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Підозра стосується причетності до незаконного постачання вугілля на окуповану територію.

– Мова йде не лише про конкретну особу та оголошення підозри й не лише про сприяння в закупівлі вугілля із тимчасово окупованих територій у терористичних організацій так званих ЛНР та ДНР. Це питання державної зради і того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на боці Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми, – повідомила генеральний прокурор.

Наразі, за її словами, Офіс генпрокурора вивчає, досліджує та системно доводить це факт.

– У матеріалах слідства йдеться про події гострого конфлікту на Сході України. Поки наших воїнів вбивали на фронті, держава відправляла валізи готівки керівникам терористичних організацій, – наголошує Ірина Венедіктова.

Генпрокурор додає, що їй особливо боляче бачити в матеріалах справи, що дії, про які йдеться в матеріалах справи, вчинялися в той проміжок часу, коли тривали бої в Іловайську та Дебальцевому.

– Тому такі матеріали сприймаються зовсім інакше, – стверджує вона.

На переконання Ірини Венедіктової та всіх прокурорів, які займаються справою, винні мають понести відповідальність.