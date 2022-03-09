Знищені будинки, школи та лікарні: скільки збитків війна завдала Україні

Понад 625 ракет за 2 тижні війни випустили росіяни по мирних українських містах. Російська армія без жалю, краплі людяності та розбору, ігноруючи будь-які правила з повітря гатить по висотках, школах, лікарнях.

Лише за орієнтовними підрахунками окупанти пошкодили або знищили 34 лікарні, 202 школи, понад 1,5 тис. житлових будинків. Останій випадок на Харківщині – в Ізюмі ворожа ракета влучила у новеньку лікарню, заповнену пацієнтами.

Росія цинічно продовжує стирати з лиця землі околиці Києва, Чернігів, Суми та Харків. Лише у Харкові за останні декілька днів ворог атакував приблизно 30 шкіл, 27 дитячих садків, 5 вишів, дитячі інтернати.

Путінська орда продовжує атакувати аеропорти дороги мости, заводи та навіть пекарні. В Уряді порахували, що від початку війни транспортна інфраструктура України зазнала збитків на $10 млрд.

– Українську інфраструктуру цілеспрямовано знищують. Йдеться про десятки мостів, сотні кілометрів доріг та залізниці, цивільні та військові аеропорти. Ми щодня фіксуємо усі злочини і збитки, які вони завдають, – каже міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна відшкодує усі збитки, які вона нанесла державі своєю підступною війною

Це підтверджують і експерти, які кажуть, що РФ буде змушена виплачувати репарації, як це робила Німеччина після Другої світової війни.

Тим часом за повідомленнями західних ЗМІ прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав країн партнерів розробити План Маршалла для України і допомогти відбудувати те, що цинічно знищили російські окупанти.

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