Російські військові скаржаться на великі втрати та боягузтво командування – ГУР

Російські військові у перехоплених розмовах скаржаться на те, яких великих втрат зазнає їхня армія, а також – на боягузтво своїх командирів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Telegram.

Окупанти діляться один з одним, що з України вони мають один вихід – або 200-й, або 300-й, що означає загибель або поранення.

У ГУР наголошують, що через те, що російські військові починають розуміти, в яке становище загнало їх керівництво Кремля, єдине бажання багатьох із них – залишити місце бойових дій якнайшвидше і в будь-який спосіб.

Повідомляється, що в черговому перехопленні телефонної розмови військовослужбовець РФ, який перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (убиті).

Окупант каже, що вибиратиметься з війни, байдуже як. Жінка у відповідь попередила його, що у разі написання відмови його одразу віддадуть під трибунал, але чоловіка це не лякає, бо, за його словами, є речі набагато гірші.

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– Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони ставлять такі завдання… Нас уже майже немає. Можливо, 50 людей із 800. Треба вибиратися звідси. Тому що тут лише один вихід – або 200-й, або 300-й, – сказав агресор.

У ГУР нагадують, що найкращий спосіб для військової окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.