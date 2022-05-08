ЗСУ знищили російський вертоліт з десантом на Зміїному: оприлюднено відео

Українські захисники знищили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний. Оперативне командування Південь, що входить до складу Сухопутних військ Збройних Сил України, оприлюднило відеозапис удару.

– Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря, – зазначили українські захисники в опублікованому дописі.

В ефірі українського інформаційного телемарафону спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів подробиці знищення ворожого вертольоту.

– Є відповідь від наших Збройних сил. Острів Зміїний, який адміністративно входить в Одеську область, стає морською Чорнобаївкою. Там вночі був знищений вертоліт з екіпажем орків на борту, – сказав Сергій Братчук.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що біля острова Зміїний знищили ворожий десантний катер типу Серна з зенітно-ракетного комплексу Тор, два десантно-штурмові катери типу Раптор, ще один суттєво пошкоджений. Російська армія втратила 46 осіб зі складу екіпажу та десанту.