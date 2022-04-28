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Факти / Україна / Суспільство

Пропагандисти в рясах: ГУР оприлюднило дані служителів РПЦ, які працюють на Кремль

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські попи

Українська розвідка повідомляє, що служителі російської православної церкви є солдатами пропагандистської російської армії.

— Пропагандисти в рясах за вказівкою Кремля проповідують доктрину “русского міра”, яка не відповідає православному вченню, – йдеться у повідомленні.

Служителі РПЦ, як і офіційна пропаганда РФ, виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

За даними ГУР МО України служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Воєнна розвідка України оприлюднила відомості про служителів РПЦ, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.

У ГУР нагадують, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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Джерело: ГУР Міноборони України

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Фото: Depositphotos

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