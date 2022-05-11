Ворог не досяг цілей: у Міноборони заявили, що Україна виграла першу фазу війни

У Міністерстві оборони заявили, що Україна виграла першу фазу війни з Росією. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ворог не досяг жодної з поставлених цілей, при цьому зазнавши тяжких втрат.

— Ключовою задачею ворога було — за декілька днів захопити Київ і взяти під повний контроль всю державу. Це була перша фаза війни, і ворогові не вдалося її виконати. Під час цієї фази ворог використовував 24 батальйонно-тактичні групи, своїх спецпризначенців і поніс великі втрати, — зазначила вона.

Заступниця очільника Міноборони додала, що ЗСУ нанесли абсолютний удар ворогу, і перша фаза була виграна Україною. Після чого ворог почав використовувати іншу тактику і стратегію у війні з Україною.

Маляр наголосила, що війна перейшла у другу фазу, де Україну очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення територій у міжнародно визнаних кордонах.

— Третій місяць триває це повномасштабне вторгнення… Війна, фактично, перейшла у другу фазу, і цим водорозділом фактично є оборона Києва, – зазначила Маляр.

Вона зауважила, що Росія, завдяки наявним запасам переважно радянської зброї, може собі дозволити вести “довгу інтенсивну війну”.

У зведенні Інституту вивчення війни від 10 травня зазначається, що українські сили оборони продовжили контрнаступ на півночі Харкова, успішно відтісняючи окупаційні війська до кордону РФ.

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Зазначається, що українські війська звільнили кілька міст на північ від Харкова та продовжили просування на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова.