В министерстве обороны заявили, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией. Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, враг не достиг ни одной из поставленных целей, при этом понес тяжелые потери.

— Ключевой задачей врага было — за несколько дней захватить Киев и взять под полный контроль все государство. Это была первая фаза войны, и врагу не удалось ее выполнить. Во время этой фазы враг использовал 24 батальонно-тактических группы, своих спецназовцев и понес большие потери, — отметила она.

Замглавы Минобороны добавила, что ВСУ нанесли абсолютный удар врагу, и первая фаза была выиграна Украиной. После чего враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной.

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Маляр подчеркнула, что война перешла во вторую фазу, где Украину ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы до полного освобождения территорий в международно признанных границах.

— Третий месяц продолжается это полномасштабное вторжение… Война фактически перешла во вторую фазу, и этим водоразделом фактически является оборона Киева, — отметила Маляр.

Она отметила, что Россия, благодаря имеющимся запасам преимущественно советского оружия, может себе позволить вести “длительную интенсивную войну”.

В сводке Института изучения войны от 10 мая отмечается, что украинские силы обороны продолжили контрнаступление на севере Харькова, успешно оттесняя оккупационные войска к границе РФ.

Отмечается, что украинские войска освободили несколько городов к северу от Харькова и продолжили продвижение к северу от недавно освобожденного Старого Салтова.

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