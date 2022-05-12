У Верховній Раді ліквідовано фракцію ОПЗЖ

У Верховній Раді України офіційно ліквідували фракцію Опозиційна платформа – За життя. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Інформація уточнюється.

– Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідовано! П’ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем, – зазначив він.

Варто зазначити, що інформація потребує підтвердження. На офіційних ресурсах Верховної Ради поки що ніяк не коментували цю заяву.

Опозиційна платформа — За життя (ОПЗЖ) — заборонена в Україні проросійська політична партія. Зареєстрована 9 грудня 1999 року як Всеукраїнське об’єднання Центр.

У липні 2016 партію було перейменовано у За життя, а керівником обрано проросійського політика Вадима Рабіновича. Наприкінці липня 2018 року з партією об’єдналася ГО Український вибір олігарха, кума країни-агресора Володимира Путіна, підозрюваного у державній зраді депутата Віктора Медведчука.