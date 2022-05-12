11 травня селище Комишуваха Запорізької області російські військові нещадно бомбардували.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у своєму Телеграм-каналі.
Старух повідомив, що півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені.
– Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності російсько-нацистських загарбників, – написав голова ОДА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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