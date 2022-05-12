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Факти / Україна / Суспільство

Розірвалося 15 ракет, є загиблий: росіяни обстріляли Комишуваху

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Розірвалося 15 ракет, є загиблий: росіяни обстріляли Комишуваху

11 травня селище Комишуваха Запорізької області російські військові нещадно бомбардували.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у своєму Телеграм-каналі.

Старух повідомив, що півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені.

– Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв. Ми назавжди запам’ятаємо цей злочин проти людяності російсько-нацистських загарбників, – написав голова ОДА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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