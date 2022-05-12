11 мая поселок Камышеваха Запорожской области российские военные беспощадно бомбили.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух в своем Телеграм-канале.

Старух сообщил, что полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах города. Повреждены десятки зданий. Один человек убит оккупантами, несколько ранены.

— Чудом удалось избежать большего количества жертв. Мы навсегда запомним это преступление против человечности российско-нацистских захватчиков, — написал глава ОГА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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