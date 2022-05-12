Населений пункт Чорнобаївка, що в Херсонській області, продовжує лякати російських окупантів, адже там українська армія вже неодноразово розбила сили ворога.

Про це поінформували в пресслужбі Служби безпеки України, оприлюднивши чергове перехоплення розмов окупантів.

У спецслужбі зазначили, що Чорнобаївка обростає новими легендами серед загарбників.

Так, один із окупантів – контрактник ЗС РФ, чий підрозділ базується в Чорнобаївці, в розмові з матір’ю називає це селище “чистилищем” для російських військ.

– Наш “опорник” (опорний пункт, – Ред.) тут на базі “чистилищем” називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити, – скаржиться окупант.

Під час розмови він відверто підтримав кремлівську пропаганду та назвав “спецоперацією” війну в Україні, намагаючись переконати в цьому і свою матір. Водночас жінка виявилася досить обізнаною з ситуацією в Україні та звірствами путінських військ.

– Ага, дітей повбивали, дорослих повбивали – і це не війна. А що це тоді таке? У вас спецоперація, а людей скільки загинуло! Людей загинуло скільки, солдатів скільки загинуло, а тепер спецоперація… Усе розбомбили ви там, – доводила вона.

У ще одній розмові – з батьком – цей же окупант поскаржився, що українська Чорнобаївка стала справжнім кладовищем для російської військової техніки. Адже українська армія чинить героїчний опір і техніку загарбників розбомбила.

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Окупант також відверто натякає батькові на тупість російських командирів.

– У нас просто воювати нічим. Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого немає. Усе розбомбили… Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі ж*па: цвинтар вертольотів. У нас же як все в армії: все по лінієчці, все рівненько, вертольоти вишикували в один ряд і все, накрило Градами, – побідкався окупант.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Збройні сили України неодноразово успішно атакували війська РФ на аеродромі Чорнобаївки.

Станом на 2 травня українські військові 18-й раз поцілили в окупантів у Чорнобаївці.

Під час попередніх ударів по аеродрому були знищені російські генерали: командувач 49-ї загальновійськової армії РФ Яков Резанцев та командир 8-ї загальновійськової армії РФ Андрій Мордвічєв.

“Феномен” Чорнобаївки полягає в тому, що війська РФ мають обмежені можливості для перекидання своїх сил з тимчасово окупованого Криму, а тому використовують аеродром.