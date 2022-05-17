16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали перших українських військових. Зокрема до медичного закладу у Новоазовську підконтрольного “ДНР” було евакуйовано 53 важкопоранених бійця.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого їх повернення додому буде здійснено процедуру обміну.

Про це офіційно заявила радниця очільник Міноборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що операція з порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя проводилася спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардією, ДПСУ.

– Щодо оборонців, які досі залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вище названних відомств проводяться заходи з порятунку, – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що оборонці Маріуполя поставлені командуванням завдання виконали у повному обсязі. Завдяки їх самовідданому супротиву українська армія отримала неохідний час.

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