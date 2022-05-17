16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали перших українських військових. Зокрема до медичного закладу у Новоазовську підконтрольного “ДНР” було евакуйовано 53 важкопоранених бійця.
Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого їх повернення додому буде здійснено процедуру обміну.
Про це офіційно заявила радниця очільник Міноборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що операція з порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя проводилася спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардією, ДПСУ.
– Щодо оборонців, які досі залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вище названних відомств проводяться заходи з порятунку, – зазначила Маляр.
Вона наголосила, що оборонці Маріуполя поставлені командуванням завдання виконали у повному обсязі. Завдяки їх самовідданому супротиву українська армія отримала неохідний час.
– Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі, – зазначила Ганна Маляр.