Повалені дерева та піщана буря: наслідки потужного буревію у Рівному

Сильний вітер накрив деякі райони під Рівним – буревій повалив дерева на дороги та ускладнив автомобільне сполучення.

Місцеві жителі зняли наслідки стихії, і розмістили кадри в мережі.

Потужні пориви вітру прийшли в Україну з Німеччини, а через неї – з Польщі.

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Сьогодні значна негода зафіксована в селі Грушвиця, де ураган застав фермерів за роботами в полі.

На відео помітна сільгосптехніка, що опинилася в епіцентрі піщаної бурі.

Також повідомляється, що потужні пориви вітру повалили кілька дерев у самому місті Рівне на перехресті вулиць Чернишова-Поповича. Обвалені стовбури перекрили смугу проїжджої частини.

У зв’язку з негодою рівненських водіїв закликають бути максимально обережними за кермом.

Також місцевим жителям рекомендують не залишатися під деревами під час урагану і не паркувати машини біля дерев.