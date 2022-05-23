Грибов – це прикриття: чому приховували ім’я автора фрази про російський корабель

Травень, 23 в 17:44

У Держприкордонслужбі України сказали, що автором легендарної фрази про російський воєнний корабель, який послав його у відомому напрямі, насправді є не Роман Грибов, а інший прикордонник з острова Зміїний.

Його нещодавно вдалося врятувати з російського полону, але ім’я поки що не розкривають.

– Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяці в полоні, наразі на свободі, – уточнив начальник прикордонної застави Острів Зміїний Богдан Гоцький.

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А речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що свідомо не називали його ім’я, щоб не зашкодити йому в полоні, і ще деякий час триматимуть його в секреті.

За його словами, медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова, якому приписали авторство, певною мірою була операцією з інформаційного прикриття, яке гарантувало безпеку захисників Зміїного, які потрапили в полон – в це і прикордонники, і воїни ВМС, Сухопутних та Повітряних сил.

Водночас, як пояснив Демченко, канал спілкування з морськими суднами був тільки у прикордонників на заставі, а не у морських піхотинців, тому росіяни серед полонених більше відпрацьовували саме прикордонників.

– Між атаками російських сил на острів прикордонник, розуміючи, що ситуація складна, напружена, і слухати неодноразові погрози агресора йому набридло, перебуваючи біля радіостанції, відкрито висловився всім відомою фразою…Хлопець навіть не усвідомлював, що він зробив для України, – розповів він про історію знаменитої фрази.

Демченко наголосив, що запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 км від острова, де також є радіостанція.

Наприкінці березня українським держслужбовцям дозволили використовувати вираз “російський військовий корабель, йди на**й”.