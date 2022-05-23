Грибов – это прикрытие: почему скрывали имя автора фразы о российском корабле

Май, 23 в 17:44

В Госпогранслужбе Украины сказали, что автором легендарной фразы о российском военном корабле, пославшем его в известном направлении, на самом деле является не Роман Грибов, а другой пограничник с острова Змеиный.

Его недавно удалось спасти из российского плена, но имя пока не раскрывают.

– Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас уже на свободе, — уточнил начальник пограничной заставы Остров Змеиный Богдан Гоцкий.

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А спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что сознательно не называли его имя, чтобы не повредить ему в плену, и еще некоторое время будут держать его в секрете.

По его словам, медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова, которому приписали авторство, в определенной степени была операцией по информационному прикрытию, которое гарантировало безопасность попавших в плен защитников Змеиного – в это и пограничники, и воины ВМС, Сухопутных и Воздушных сил.

В то же время, как объяснил Демченко, канал общения с морскими судами был только у пограничников на заставе, а не у морских пехотинцев, поэтому россияне среди пленных больше отрабатывали именно пограничников.

– Между атаками российских сил на остров пограничник, понимая, что ситуация сложная, напряженная, и слушать неоднократные угрозы агрессора ему надоело, находясь возле радиостанции, открыто высказался всем известной фразой…Парень даже не сознавал, что он сделал для Украины, – рассказал он об истории знаменитой фразы.

Демченко подчеркнул, что запись разговора сделали пограничники, которые находились в 50 км от острова, где также есть радиостанция.

В конце марта украинским госслужащим разрешили использовать выражение “русский военный корабль, иди на**й”.