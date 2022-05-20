У ВР зареєстровано законопроєкт: кого з військовозобов’язаних можуть позбавити громадянства України
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно з яким громадянство України можуть втратити чоловіки призовного віку, які під час воєнного стану виїхали за кордон і не повернулися протягом 30 днів.
Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин, серед яких:
- заборона на виїзд з країни перебування;
- стихійне лихо;
- аварії;
- відрядження;
- офіційна робота за кордоном;
- перебування на стаціонарному лікуванні;
- інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.
Цей захід пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Російської Федерації.
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Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.
Нагадаємо, раніше в Раду був внесений законопроєкт, яким пропонується позбавляти громадянства тих, хто підтримував окупацію українських територій і воював за Росію.
Джерело: картка законопроекту