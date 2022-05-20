Травень, 20 в 19:57

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно з яким громадянство України можуть втратити чоловіки призовного віку, які під час воєнного стану виїхали за кордон і не повернулися протягом 30 днів.

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин, серед яких:

заборона на виїзд з країни перебування;

стихійне лихо;

аварії;

відрядження;

офіційна робота за кордоном;

перебування на стаціонарному лікуванні;

інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Цей захід пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Російської Федерації.

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Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Раду був внесений законопроєкт, яким пропонується позбавляти громадянства тих, хто підтримував окупацію українських територій і воював за Росію.

Джерело: картка законопроекту