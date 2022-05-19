Стрибка не буде: як зміняться ціни на продукти і що на них впливає

Травень, 19 в 19:02

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно сколихнуло нашу економіку на всіх напрямках. Але нині завдяки допомозі партнерів та діям влади нам вдається триматися на більш-менш стабільному рівні.

Дефіцит перших днів повномасштабної війни змінився різким здорожчанням всіх груп товарів і продуктів. Факти ICTV розповідають, як зросли ціни на продукти в Україні та чого чекати найближчим часом.

Зростання цін

Вже станом на початок квітня Державна служба статистики констатувала здорожчання окремих груп продуктів на 15-25% тоді як загальні споживчі ціни виросли на 6,2%.

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10 травня Держстат також оприлюднив різницю ціни продуктів у квітні 2022 року проти минулого року.

Так, відчутно подорожчали:

Хліб – на 21%;

М’ясо – на 15%;

Соняшникова олія – на 15%;

Цукор – на 16%;

Вершкове масло – 24%;

Макарони – 24%;

Овочі – 67%;

Фрукти – 23,5%.

Аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер звертає увагу на те, що ціни на деякі продукти навпаки знизилися, наприклад, на яйця. А ціни на внутрішньому ринку тепер не так сильно корелюються зі світовими.

Така ситуація спостерігається навіть попри те, що логістика стала набагато дорожчою.

– За рахунок цього у нас не так сильно здорожчала та сама олія, як могла б. Якщо вирішуватиметься логістичне питання і, водночас, не будуть змінюватися ціни на світових ринках, то ціни на ту ж олію підростуть. Те ж саме із зерновими культурами, які використовуються як корми для тварин. На внутрішньому ринку вони дешевшають. Тому ми не бачимо, наприклад, такого суттєвого збільшення цін на м’ясо, оскільки фактори його виробництва здешевшали, – каже Нейтер.

Невизначеність у перші тижні повномасштабної війни також створювала паніку на ринку та сприяла інфляції на продукти, через що ми й побачили стрибок цін на продукти харчування.

Віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал каже, що дефіцит окремих товарів та його природа також впливають на ціни.

– Те, що нині ті продукти, які є в українських портах, не дають експортувати росіяни… Думаю, на ціни більше впливає безпосередньо війна і те, що Росія намагається викинути Україну з ланцюжків постачання, – пояснює Шаповал.

За інформацією НБУ, споживча інфляція у квітні виросла до 16,4% у річному вимірі, а зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилося до майже 20%.

Найближчим часом не варто очікувати, що тиск війни на інфляцію зменшиться. І цьому є низка причин.

Проблеми з пальним

Одна з них – дефіцит пального в Україні, який став найбільш відчутним після того, як окупанти знищили інфраструктуру Кременчуцького НПЗ.

Переорієнтування на європейські ринки нині частково задовольнило потребу України у пальному, але навіть попри державне регулювання, вартість бензинів і дизелю зросла.

Оскільки пальне є однією зі складових, які формують вартість продуктів, то й ціни на них найближчим часом “підкоригуються”.

– Складова логістичних видатків у ціні на продукти становить 25%. Тобто за рахунок логістичної складової продукти подорожчають десь на 5-7%, – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нейтер наголошує, що зростання ціни на пальне не обов’язково означатиме таку саму відсоткову кореляцію у ціні на продукти.

Все залежатиме від конкретних груп товарів. Десь зростання справді може бути відчутним, а десь не настільки сильним. Але вартість пального у найближчій перспективі точно залишатиметься фактором, який штовхатиме ціни догори.

– Якщо зростуть ціни на пальне, то все варіюватиметься від кожного окремого продукту. Одна справа, коли йдеться про питну воду, а інша, коли про курку. Якраз за рахунок здорожчання палива, на мою думку, й відбуватиметься подальше зростання цін, – пояснює Нейтер.

Не без оптимізму

Звичайно, є у нинішній ситуації й трохи позитивних моментів. Наприклад те, що Україні все ж вдалося частково провести посівну, і вже зовсім скоро на українському ринку мають з’явитися сезонні овочі.

Очікується, що їхня ціна буде набагато меншою за нинішню, але не знизиться, якщо порівняти з минулим роком.

– Невдовзі у нас почнуться сезонні овочі, і у нас взагалі можуть впасти ціни. Оскільки ті ж самі сезонні овочі будуть відносно дешеві. Цього року не виключено, що буде досить великий врожай овочів. Площа, яку засіває одна людина, може трохи зрости на тих територіях, які не перебувають під тимчасовою окупацією. Якщо це зростання буде суттєвим, то ціни можуть залишитися на рівні минулорічних, або трохи вище, – розмірковує Нейтер.

Тим паче, що проблеми з міжнародною логістикою дозволяють нарощувати пропозицію на українському ринку і формувати запаси.

Звичайно, ми втрачаємо кошти, які отримуємо від експорту певних продуктів, але будемо здатні забезпечувати свою країну продовольством ще не один рік.

Довгострокові перспективи

Якщо казати про перспективи цього та наступних років загалом, то варто очікувати, що ціни лише зростатимуть.

Нейтер каже, що такого стрибка, який був у перші місяці після початку війни, очікувати не варто, але загальне зростання цін відбуватиметься, хоча до кінця року навряд чи досягне, наприклад, 100% і більше.

Шаповал також вважає, що зростання цін на продукти харчування триватиме і надалі.

У світі почалися процеси, які так чи інакше впливатимуть на них.

– Наприклад, здорожчав газ, а газ – це добрива. Буде посівна і високі ціни на газ. Якщо використовувати менше добрив, то буде менша врожайність. Крім того, є низка країн-виробників, в яких спостерігається висока інфляція. Наприклад, у США і Туреччині. Мені здається, що всі фактори вказують на те, що ціни (на продукти, – Ред.) у світі зростатимуть. Уряди намагатимуться це стримувати, але така тенденція все одно триватиме, – зауважує вона.

Тобто вже наступний сезон готує для продовольчого ринку багато неприємних “сюрпризів”.

Зменшення постачання продовольства від України та Росії, якщо звідти підуть кілька ключових імпортерів, на сьогодні – цілком реальна перспектива. А це – нові проблеми для ринку.

Та й інші перспективи не додають оптимізму.

– Є криза на ринку мінеральних добрив. Якщо вони дорогі, то люди їх менше використовуватимуть, буде менше врожаю, менше постачання наступного сезону. Тому нині всі ціни на базову агропродукцію на світовому ринку високі. Якщо високі ціни на зернові, то високі й ціни на корми для худоби, висока ціна на м’ясо. І це просочується в усі інші сектори, – пояснює Нейтер.

Можна напевне сказати, що ціни на продукти й надалі зростатимуть. Але ніхто не може спрогнозувати, на скільки.

Все залежатиме від тектонічних процесів, які запустилися після початку повномасштабної війни Росії проти України.