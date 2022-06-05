Українцям можуть списати борги за кредитами на майно, знищене під час війни – Гетманцев
У Верховній Раді заявили про розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами, які були взяті на придбання рухомого та нерухомого майна, і яке згодом було знищено під час військових дій.
Про це повідомив Данило Гетманцев, народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його словами, розробку законопроєкту за дорученням президента Володимира Зеленського погодили з головою Нацбанку Кирилом Шевченком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Відповідну законодавчу ініціативу внесуть до парламенту наступного тижня.
– Людина не повинна виплачувати борг за об’єкт, якого немає, – резюмував народний депутат Данило Гетманцев.
Раніше повідомлялося, що депутати Верховної Ради не планують повертати акциз та ПДВ на пальне до завершення воєнного стану в Україні.
Джерело: Данило Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев