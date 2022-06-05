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Українцям можуть списати борги за кредитами на майно, знищене під час війни – Гетманцев

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Українцям можуть списати борги за кредитами на майно, знищене під час війни – Гетманцев

У Верховній Раді заявили про розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами, які були взяті на придбання рухомого та нерухомого майна, і яке згодом було знищено під час військових дій.

Про це повідомив Данило Гетманцев, народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, розробку законопроєкту за дорученням президента Володимира Зеленського погодили з головою Нацбанку Кирилом Шевченком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Відповідну законодавчу ініціативу внесуть до парламенту наступного тижня.

– Людина не повинна виплачувати борг за об’єкт, якого немає, – резюмував народний депутат Данило Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що депутати Верховної Ради не планують повертати акциз та ПДВ на пальне до завершення воєнного стану в Україні.

Джерело: Данило Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев

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