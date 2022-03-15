Ввечері 14 березня у прямому ефірі державного російського телеканалу Первый канал з’явилася жінка із плакатом, який закликає зупинити війну в Україні і перестати вірити у пропаганду РФ. Нею виявилася редакторка каналу Марина Овсяннікова.

Представники каналу офіційно підтвердили “інцидент” і додали, що за даним фактом вже проводиться службова перевірка. Чи понесе відповідальність за його показ сам Первый канал, наразі невідомо.

Марина Овсяннікова вибігла у кадр прямо під час вечірніх новин. На її плакаті були намальовані російський та український прапори.

– NO WAR. Зупиніть війну! Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war, – написала вона на своєму плакаті.

Відразу після інциденту Марину затримали поліцейські. Станом на вечір 14 березня вона перебуває у відділку на допиті.

Також відомо, що за лічені хвилини до демонстрації в прямому ефірі Марина Овсяннікова зняла відео, в якому назвала Росію країною-агресором, а війну в Україні – великим злочином.

Вона також розповіла, що її батько – українець, а матір – росіянка, однак вони ніколи не воювали, а намисто на її шиї, розфарбоване кольорами прапорів України та Росії, символізує заклик негайно зупинити війну, яку розв’язав диктатор Путін.

– На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно, – підкреслила вона.

Поки Марина Овсяннікова перебуває на допиті, на її сторінці у Facebook щосекунди з’являються коментарі зі словами вдячності за сміливість і справедливу позицію.

За попередньою інформацією, на неї уже складено адмінпротокол за “дискредитацію російської армії”.