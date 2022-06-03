Червень, 03 в 12:07

Силовики СБУ в Києві та Чернігові нейтралізували міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло до Росії понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту гуртових партій амфетаміну.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Гроші виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб РФ.

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До того ж у складі цього злочинного угруповання діяла розгалужена мережа наркодилерів, які серед іншого збирали інформацію щодо дислокації та переміщення українських військ.

Загалом до угруповання входило понад 20 осіб. Наркотики вони реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Telegram-каналів.

Наразі двох організаторів злочинного угруповання затримали.

На Сумщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який з перших днів війни передавав представнику спецслужби РФ інформацію щодо переміщення військових Збройних сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів Сумської області.