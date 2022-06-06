Туреччина може стати посередником у деблокаді портів, щоб вивезти зерно — Зеленський

Червень, 06 в 16:57

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до вивезення зерна, але для цього необхідний коридор безпеки.

— Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен коридор безпеки, – сказав президент.

За його словами, у деблокаді зможуть взяти участь країни, яким Україна довіряє, і які готові ризикувати, зокрема, Туреччина.

Зеленський наголосив, що найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

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— Зброя, яку ми зможемо розмістити в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не загрози. Це будуть найкращі гарантії, – заявив він.

Туреччина заявила, що “у найближчі дні” очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом. Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що, якщо Анкара готова допомогти розмінувати води біля портів для вивезення українського зерна, то військові РФ та Туреччини зможуть домовитись, як це ліпше зробити.

Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав порожнім звуком обіцянку Росії не атакувати з моря. Він наголосив, що не можна довіряти заявам президента Росії Володимира Путіна про невикористання торговельних шляхів для нападу на Одесу.