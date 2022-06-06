Турция может стать посредником в деблокаде портов, чтобы вывезти зерно — Зеленский

Июнь, 06 в 16:57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходим коридор безопасности.

— Мы ломаем риторику России, что мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности, – сказал президент.

По его словам, в деблокаде смогут принять участие страны, которым Украина доверяет, и которые готовы рисковать, в частности Турция.

Зеленский подчеркнул, что лучшими гарантиями для разблокирования украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности, противокорабельных систем.

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— Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не опасность. Это будут лучшие гарантии, – заявил он.

Турция заявила, что “в ближайшие дни” ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пустым звуком обещание России не атаковать с моря. Он подчеркнул, что нельзя доверять заявлениям президента России Владимира Путина о неиспользовании торговых путей для нападения на Одессу.