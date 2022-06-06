Червень, 06 в 12:41

В Україні ліквідували бурята з ПВК Вагнера Володимира Анданова, який брав участь у боях за Дебальцеве і причетний до розстрілу військовополонених української армії в Логвиновому.

Про це повідомила 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського.

– Улюбленець російських пропагандистів, найманець ПВК Вагнер Анданов Володимир “Ваха” з Бурятії офіційно денацифікований та демілітаризований, – йдеться у повідомленні.

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Окупант внесений до бази даних Миротворця, де вказано, що він брав участь у боях на Донбасі в період з вересня 2014 року по січень 2016 року.

У соцмережах відомий як “Ваха Донбас”.

Анданов брав участь у розстрілі військовополонених української армії у Логвиновому (лютий 2015 року).

Станом на 2019 рік – бойовик 3-ї триполійської піхотної роти ПВК Вагнера у Лівії.

За інформацією російських ЗМІ, “Ваху” ліквідували під Харковом.

5 травня у Луганській області було ліквідовано чергового генерал-майора армії Росії – Роман Кутузов, позивний – Туман.

Джерело: 35 окрема бригада морської піхоти, Миротворець

Фото: Миротворець